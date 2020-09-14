Невтішний прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні дали вчені

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143790-nevtishnyy-prognoz-rozvytku-epidemiyi-koronavirusu-v-ukrayini-daly-vcheni.html

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Коронавірус в Україні буде тільки набирати оберти, а захворюваність с кожним днем буде зростати. Такий прогноз розвитку епідемії в Україні надали вітчизняні науковці.

Очікується, що середнє значення кількості нових заражених вже 18 вересня складе 3 тис. випадків, а жертвами вірусу стануть 50 людей. Про це повідомляють на сайті Національної академії наук України.

Повідомляється, що наразі науковці спостерігають зростання частки хворих, про хворобу яких стає відомо лише після смерті. Також фіксується зростання інфікування серед літніх українців, які найчастіше стають жертвами вірусу.

Попри такі прогнози, науковці відшукали також позитивні моменти. Наразі кількість одужалих швидко збільшується і складає близько 900 нових випадків на день.

Дослідники підрахували, що у середньому по Україні кількість тестувань методом ПЛР не змінилася, хоча останнього тижня спостерігається незначна позитивна тенденція. Вчені наголосили, що середнє значення за останній тиждень складає 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%.

Однак цей показник дуже відрізняється від регіону до регіону. Так, найгірший показник зафіксували у Хмельницькій області — 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вище середнього по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається значною мірою внаслідок роботи приватних лабораторій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за минулу добу, 13 вересня, вірус виявили у 2 тис. 462 громадян. Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 156 тис. 797 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 650 людей, а в цілому вже одужали 69 тис. 543 особи. Зараз хворіють 84 тис. 43 пацієнти.