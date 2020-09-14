Неутешительный прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине дали ученые

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143790-neuteshitelnyy-prognoz-razvitiya-epidemii-koronavirusa-v-ukraine-dali-uchenye.html

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Коронавирус в Украине будет только набирать обороты, а заболеваемость с каждым днем ​​будет расти. Такой прогноз развития эпидемии в Украине предоставили отечественные ученые.

Ожидается, что количество новых зараженных уже 18 сентября составит 3 тыс. случаев в сутки, а жертвами вируса станут 50 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что сейчас ученые наблюдают рост количества больных, о болезни которых становится известно только после смерти. Также фиксируется увеличение количества заболевших среди пожилых украинцев, которые чаще всего сталкиваются с осложнениями и летальным исходом.

Несмотря на такие прогнозы, ученые отметили также положительные моменты. Сообщается, что количество выздоровевших быстро увеличивается и составляет около 900 новых случаев в день.

Исследователи подсчитали, что в среднем по Украине количество тестирований методом ПЦР не изменилось, хотя в последнюю неделю наблюдается незначительная положительная тенденция. Ученые отметили, что среднее значение за последнюю неделю составило 9.1 тестов на новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 10.9%.

Однако этот показатель сильно отличается от региона к региону. Так, худший показатель зафиксировали в Хмельницкой области — 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%. В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени работой частных лабораторий.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 13 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 462 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 156 тыс. 797 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 650 человек, а в целом уже выздоровели 69 тыс. 543 человека. Сейчас болеют 84 тыс. 43 пациента.