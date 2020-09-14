Новые карантинные зоны заработали в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143785-novye-karantinnye-zony-zarabotali-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине будут сдерживать с помощью новых карантинных зон. С понедельника начал действовать новый раздел страны.
Зоны утвердили на прошлой неделе на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с новыми показателями «цветные зоны» обновились. Новое распределение на уровне начало действовать с 00.00 часов 14 сентября.
К «красной зоне» отнесли такие самые большие населенные пункты:
- город Чоп Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш Ивано-Франковской области;
- город Дубно Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны, Чертков;
- город Славута Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- город Черновцы;
- город Нежин Черниговской области.
«Оранжевый» уровень установлен в Виннице, Казятине, городах Бердичев, Коростень, городах Ужгород, Мукачево, в Ирпене, Фастове, Львове, Дрогобыче, Сумах, Харькове, Хмельницком и в Киеве.
Ранее «Ракурс» рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил особенности жизни столицы в условиях «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности. В столице снова введут ряд ограничений.