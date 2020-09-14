Новые карантинные зоны заработали в Украине, фото — 24 канал

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Ракурс

Коронавирус в Украине будут сдерживать с помощью новых карантинных зон. С понедельника начал действовать новый раздел страны.

Зоны утвердили на прошлой неделе на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с новыми показателями «цветные зоны» обновились. Новое распределение на уровне начало действовать с 00.00 часов 14 сентября.

К «красной зоне» отнесли такие самые большие населенные пункты:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш Ивано-Франковской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны, Чертков;

город Славута Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы;

город Нежин Черниговской области.

«Оранжевый» уровень установлен в Виннице, Казятине, городах Бердичев, Коростень, городах Ужгород, Мукачево, в Ирпене, Фастове, Львове, Дрогобыче, Сумах, Харькове, Хмельницком и в Киеве.

Ранее «Ракурс» рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил особенности жизни столицы в условиях «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности. В столице снова введут ряд ограничений.