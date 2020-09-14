Запрацювали нові карантинні зони, фото — Дебет-кредит

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Ракурс

Коронавірус в Україні стримуватимуть за допомогою нових карантинних зон. Із понеділка почав діяти новий розподіл.

Зони затвердили минулого тижня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відповідно до нових показників «кольорові зони» оновилися. Новий розподіл на рівні розпочав діяти з 00.00 годин 14 вересня.

До «червоної зони» віднесли такі значні населені пункти:

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш Івано-Франківської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани, Чортків;

місто Славута Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці;

місто Ніжин Чернігівської області.

«Помаранчевий» рівень встановлено у Вінниці, Козятині, містах Бердичів, Коростень, містах Ужгород Мукачево, в Ірпені, Фастові, Львові, Дрогобичі, Сумах, Харкові, Хмельницькому та в Києві.

Раніше «Ракурс» розповів, що мер Києва Віталій Кличко пояснив особливості життя столиці в умовах «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. У столиці знову запровадять низку обмежень.