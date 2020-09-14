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Ракурс
Запрацювали нові карантинні зони, фото — Дебет-кредит

Нові карантинні зони запрацювали в Україні (ІНФОГРАФІКА)

14 вер 2020, 10:09
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Коронавірус в Україні стримуватимуть за допомогою нових карантинних зон. Із понеділка почав діяти новий розподіл.

Зони затвердили минулого тижня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відповідно до нових показників «кольорові зони» оновилися. Новий розподіл на рівні розпочав діяти з 00.00 годин 14 вересня.

До «червоної зони» віднесли такі значні населені пункти:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш Івано-Франківської області;
  • місто Дубно Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани, Чортків;
  • місто Славута Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • місто Чернівці;
  • місто Ніжин Чернігівської області.

«Помаранчевий» рівень встановлено у Вінниці, Козятині, містах Бердичів, Коростень, містах Ужгород Мукачево, в Ірпені, Фастові, Львові, Дрогобичі, Сумах, Харкові, Хмельницькому та в Києві.


Нові карантинні зони в Україні, дані — Кабмін

Раніше «Ракурс» розповів, що мер Києва Віталій Кличко пояснив особливості життя столиці в умовах «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. У столиці знову запровадять низку обмежень.

Джерело: Ракурс


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