Нові карантинні зони запрацювали в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143785-novi-karantynni-zony-zapracuvaly-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні стримуватимуть за допомогою нових карантинних зон. Із понеділка почав діяти новий розподіл.
Зони затвердили минулого тижня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Відповідно до нових показників «кольорові зони» оновилися. Новий розподіл на рівні розпочав діяти з 00.00 годин 14 вересня.
До «червоної зони» віднесли такі значні населені пункти:
- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш Івано-Франківської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Чортків;
- місто Славута Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці;
- місто Ніжин Чернігівської області.
«Помаранчевий» рівень встановлено у Вінниці, Козятині, містах Бердичів, Коростень, містах Ужгород Мукачево, в Ірпені, Фастові, Львові, Дрогобичі, Сумах, Харкові, Хмельницькому та в Києві.
Раніше «Ракурс» розповів, що мер Києва Віталій Кличко пояснив особливості життя столиці в умовах «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. У столиці знову запровадять низку обмежень.