Андрій Єрмак. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143784-vybory-na-donbasi-iermak-poyasnyv-domovlenosti-na-zustrichi-radnykiv-u-berlini.html

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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, заявив, що Україна на зустрічі радників у Берліні не зобов’язувалася переглядати постанову Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.

Він наголосив, що перегляд постанови здійснити неможливо, оскільки ОП не має права втручатися у діяльність українського парламенту. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна».

Глава Офісу президента додав, що українська сторона лише поінформувала колег на зустрічі про те, що депутатом від «Слуги народу» 28 липня було зареєстровано постанову про зміни.

Йде мова про проект постанови про внесення змін до проведення місцевих виборів, який був внесений народним депутатом Олександром Качурою.

Згідно з цим проектом, вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних і міських голів будуть призначені на окупованих територіях за умови роззброєння, демілітаризації та реінтеграції територій відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Офісу президента анонсував черговий обмін полоненими. Тристороння контактна група (ТКГ) уже наступного тижня визначить конкретну дату обміну. Обмін, як і раніше, буде відбуватися за формулою «100 на 100».