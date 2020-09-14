Андрей Ермак. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143784-vybory-na-donbasse-ermak-obyasnil-dogovorennosti-na-vstreche-sovetnikov-v-berline.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил, что Украина на встрече советников в Берлине не обязывалась пересматривать постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине на 25 октября.

Он отметил, что пересмотр постановления осуществить невозможно, поскольку ОП не может вмешиваться в деятельность украинского парламента. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина».

Глава ОП добавил, что украинская сторона лишь проинформировала коллег на встрече о том, что депутат от «Слуги народа» 28 июля зарегистрировал постановление о внесении изменений в постановление про местные выборы.

Речь идет о проекте постановления о внесении изменений в проведение местных выборов, который внес народный депутат Александр Качура.

Согласно этому проекту, выборы депутатов местных и сельских советов, поселковых и городских голов будут назначены на оккупированных территориях только при условии разоружения, демилитаризации и реинтеграции территорий в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Офиса президента анонсировал очередной обмен пленными. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) уже на следующей неделе определит конкретную дату обмена. Обмен, как и раньше, будет происходить по формуле «100 на 100».