Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143783-bolee-2-tys-ukraincev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не сдает позиций — за минувшие сутки, 13 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 462 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 156 тыс. 797 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера, 13 сентября, 650 человек. Всего выздоровели 69 тыс. 543 человека. Сейчас болеют 84 тыс. 43 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

От болезни погибли 33 человека. Общее число жертв составляет 3 тыс. 211 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 220 тыс. 99.





Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Тернопольской (352 человека), Харьковской (259 человек), Одесской областях (205 человек), и в городе Киев (168 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 13 сентября фиксировалось в Донецкой и Кировоградской областях — шесть и пять случаев соответственно.





Напомним, ранее мы сообщали, что школы меняют режим работы в «оранжевом» Киеве. Новые ограничения вступят в силу сегодня, 14 сентября. Отныне школы Киева будут работать в очном и смешанном форматах.