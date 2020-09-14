Фокина и Ермака познакомила внучка экс-премьера, фото — 24 канал

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Ракурс

Переговоры по Донбассу Витольд Фокин проводит по протекции своей внучки. Как оказалось, Фокина, заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, и главу Офиса президента Андрея Ермака познакомила внучка экс-премьера Мария.

Об этом Мария Фокина сообщила программе «Светская жизнь».

Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком, — заявила певица и внучка первого премьера независимой Украины.

Мария Фокина заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак ее друг.

Дед не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше тоже нужна была помощь в этой ситуации, — рассказала внучка Фокина.

Дружба Ермака и Фокиной, как оказалось, длится уже не первый год. На странице Марии в Фейсбук есть фото с ее дня рождения (2012 год). На ней Ермак обнимает именинницу, а в комментариях к фотографии нынешний глава ОП проводит параллель со сказкой «Красавица и чудовище».

Ранее «Ракурс» сообщал, что Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Причиной отказа он назвал «занятость» и необходимость работать в трехсторонней контактной группе.