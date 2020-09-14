Обстрел вместо «тишины» устроили боевики на Донбассе

Обстрел на Донбассе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143781-obstrel-vmesto-tishiny-ustroili-boeviki-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе сопровождается провокациями со стороны боевиков вопреки «перемирию». Вчера, 13 сентября, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

Обошлось без боевых потерь и ранений. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что пророссийские боевики совершили неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. Украинские защитники не открывали огонь в ответ на провокацию.

За текущие сутки, 14 сентября, нарушения перемирия на Донбассе не наблюдались. На всех участках фронта ситуация остается стабильной и полностью контролируется украинскими воинами.

«Перемирие» на Донбассе продолжалось 42 дня. До этого боевики пытались провоцировать украинских военных неприцельными выстрелами, а теперь активно начали обстреливать позиции наших военных.

Напомним, ранее мы сообщали, что наемники Российской Федерации обстреляли позиции наших военных в районе Красногоровки с автоматического станкового гранатомета.

Оккупанты выпустили три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил. Военный, пострадавший во время обстрела, уже получил первую медицинскую помощь, его эвакуировали в госпиталь.