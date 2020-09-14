Обстріл замість «тиші» влаштували бойовики на Донбасі

Обстріл на Донбасі. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143781-obstril-zamist-tyshi-vlashtuvaly-boyovyky-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі супроводжується провокаціями з боку бойовиків попри «перемир'я». Учора, 13 вересня, окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Обійшлося без бойових втрат і поранень. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що проросійські бойовики здійснили неприцільні постріли з підствольних гранатометів у бік українських позицій поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. Українські воїни не відкривали вогонь у відповідь на провокацію.

Поточної доби, 14 вересня, порушень перемир’я на Донбасі не спостерігалося. На усіх ділянках фронту ситуація залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.

«Перемир'я» на Донбасі тривало 42 дні. До цього бойовики намагалися провокувати українських військових неприцільними пострілами, а тепер активно почали обстрілювати позиції наших захисників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найманці Російської Федерації обстріляли позиції наших військових у районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета. Окупанти випустили три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил. Військовий, який постраждав під час обстрілу, вже отримав першу медичну допомогу, його евакуювали до госпіталю.