Обмін полоненими. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n143780-novyy-obmin-polonenymy-anonsuvaly-v-op-detali.html

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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, анонсував черговий обмін полоненими. Тристороння контактна група (ТКГ) уже наступного тижня визначить конкретну дату обміну.

Обмін, як і раніше, буде відбуватися за формулою «100 на 100». Про це глава Офісу президента розповів у ефірі телеканалу «Украіна24»

Він заявив, що вже наприкінці вересня окупований Донбас відвідає місія Червоного Хреста. На його думку, це — перший етап підготовки до обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головним досягненням переговорів радників «нормандського формату» Єрмак вважає досягнення домовленості про продовження режиму «тиші» на Донбасі.

За словами глави ОП, досягнення цієї домовленості дає надію на те, що режим «тиші» на Донбасі, введений наприкінці липня, буде подовжений. Також під час зустрічі вирішили прискорити процес обміну полоненими.

Раніше припускалося, що обмін полоненими пройде в серпні. Україна вже передала ОБСЄ список, до якого внесено 100 прізвищ для обміну. Бойовики досі не представили свій список полонених.