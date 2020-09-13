Протести в Білорусі супроводжуються застосуванням сили до активістів, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n143779-tyhanovska-zaklykala-biloruskyh-sylovykiv-ne-pidtrymuvaty-lukashenka-video.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, супроводжуються активним застосування сили представниками правоохоронних органів до мітингувальників.

Світлана Тихановська, опозиційний кандидат, яку мітингувальники вважають справжнім переможцем виборів, закликала співробітників силових структур Білорусі відмовитися від підтримки Олександра Лукашенка, офіційно оголошеного переможцем виборів. Про це Тихановська заявила під час інтернет-стримінгу.

Тихановська заявила, що спроба інавгурації Лукашенка на наступний президентський термін буде незаконною і на цьому його легітимність «закінчиться абсолютно».

Я сподіваюся, що співробітники ОМОНу та міліції розуміють, що вони зараз порушують закони Республіки Білорусь та міжнародне право, — зазначила Тихановська. — Ми вже багато разів зверталися до співробітників, зверталися до їх совісті.

За її словами, багато хто зі співробітників силових структур наразі «коливається дуже сильно», а багато хто і йде з них.

Мені здається, зараз саме час прийняти для себе рішення, — наголосила вона.

Тихановська зазначила, що в білоруських силовиків, які вирішать, що вони «з законом, з народом», є два способи повідомити про це:

заявити привселюдно, що вони не підтримують режим та звільнитися;

зв’язатися зі штабом опозиції або Координаційною радою і розповісти, що вони не підтримують режим, але не можуть звільнитися.

І ми їм допоможемо, розповімо, як діяти далі, — запевнила політик.

За вами вибір, панове, — додала вона.



Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбувся Марш героїв на підтримку затриманих силовиками опозиціонерів. Під час цієї акції її учасники розпочали зводити барикади.