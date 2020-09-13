Власник TikTok не продасть США свої алгоритми, фото:

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Соцмережу TikTok, базовану на публікації коротких відеороликів, влада США погрожує заблокувати на території країни, якщо до 15 вересня її не продадуть американській компанії.

Однак власник соцмережі, китайська компанія ByteDance, вирішила не продавати джерельний код своєї програми США разом із американським підрозділом TikTok. Про це повідомляє видання South China Morning Post з посиланням на інформоване джерело.

Компанія не буде передавати вихідний код ніякому покупцеві з США, але технологічна команда TikTok в США може розробити новий алгоритм, — зазначило джерело видання.

Зазначається, що компанія вже повідомила про цю умову американську владу та потенційних покупців. Якщо президент США Дональд Трамп відхилить цю умову, вже у вівторок, 15 вересня, соцмережа TikTok може стати недоступною для користувачів.

Джерело видання зазначає, що два тижні тому китайська влада оновила список заборонених до експорту технологій і тепер передача алгоритму TikTok американським компаніям можлива лише при узгодженні з Пекіном, оскільки ця соцмережа використовує технологію штучного інтелекту.

У липні адміністрація Трампа звинуватила TikTok у зборі даних про американців і надсиланні відповідної інформації китайському уряду й висунув вимогу продати соцмережу американській компанії. У TikTok ці звинувачення неодноразово спростовували.

Нагадаємо, одним з потенційних покупців TikTok вважається американський IT-гігант Microsoft. За TikTok ця корпорація може заплатити від 10 до 30 млрд дол. США.