Владелец TikTok не продаст США свои алгоритмы, фото:

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Соцсеть TikTok, основанную на публикации коротких видеороликов, власти США угрожают заблокировать на территории страны, если до 15 сентября ее не продадут американской компании.

Однако владелец соцсети, китайская компания ByteDance, решила не продавать исходный код своей программы США вместе с американским подразделением TikTok. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на информированный источник.

Компания не будет передавать исходный код никакому покупателю из США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм, — отметил источник издания.

Отмечается, что компания уже сообщила об этом условии американским властям и потенциальным покупателям. Если президент США Дональд Трамп отклонит это условие, уже во вторник, 15 сентября, соцсеть TikTok может стать недоступной для пользователей.

Источник отмечает, что две недели назад китайские власти обновили список запрещенных к экспорту технологий и теперь передача алгоритма TikTok американским компаниям возможна только при согласовании с Пекином, поскольку это соцсеть использует технологию искусственного интеллекта.

В июле администрация Трампа обвинила TikTok в сборе данных об американцах и передаче соответствующей информации китайскому правительству и потребовал продать соцсеть американской компании. В TikTok эти обвинения неоднократно опровергали.

Напомним, одним из потенциальных покупателей TikTok считается американский IT-гигант Microsoft. За TikTok эта корпорация может заплатить от 10 до 30 млрд долл. США.