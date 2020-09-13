Протесты в Беларуси сопровождаются применением силы к активистам, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n143779-tihanovskaya-prizvala-belarusskih-silovikov-ne-podderjivat-lukashenko-video.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, сопровождаются активным применения силы представителями правоохранительных органов к митингующим.

Светлана Тихановская, оппозиционный кандидат, которую митингующие считают настоящим победителем выборов, призвала сотрудников силовых структур Беларуси отказаться от поддержки Александра Лукашенко, официально объявленного победителем выборов. Об этом Тихановская заявила во время интернет-стриминга.

Тихановская заявила, что попытка инаугурации Лукашенко на следующий президентский срок будет незаконной и на этом его легитимность «закончится абсолютно».

Я надеюсь, что сотрудники ОМОНа и милиции понимают, что они сейчас нарушают законы Республики Беларусь и международное право, — отметила Тихановська. — Мы уже много раз обращались к сотрудникам, взывали к их совести.

По ее словам, многие из сотрудников силовых структур в настоящее «колеблются очень сильно», а многие и идут из них.

Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение, — подчеркнула она.

Тихановська отметила, что у беларусских силовиков, которые решат, что они «с законом, с народом», есть два способа сообщить об этом:

заявить публично, что они не поддерживают режим и уволиться;

связаться со штабом оппозиции или Координационным советом и рассказать, что они не поддерживают режим, но не могут уволиться.

И мы им поможем, расскажем, как действовать дальше, — заверила политик.

За вами выбор, господа, — добавила она.



Напомним, сегодня в Минске состоялся Марш героев в поддержку задержанных силовиками оппозиционеров. Во время этой акции ее участники начали строить баррикады.