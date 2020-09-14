Обмен пленными. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n143780-novyy-obmen-plennymi-anonsirovali-v-op-detali.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, анонсировал очередной обмен пленными. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) уже на следующей неделе определит конкретную дату обмена.

Обмен, как и ранее, будет происходить по формуле «100 на 100». Об этом глава Офиса президента рассказал в эфире телеканала «Украина24»

Он заявил, что уже в конце сентября оккупированный Донбасс посетит миссия Красного Креста. По его мнению, это — первый этап подготовки к обмену пленными.

Напомним, ранее мы сообщали, что главным результатам переговоров советников «нормандского формата» Ермак считает достижение договоренности о продлении режима «тишины» на Донбассе.

По словам главы ОП, достижение этой договоренности дает надежду на то, что режим «тишины» на Донбассе, введенный в конце июля, будет продлен. Также во время встречи было решено ускорить процесс обмена пленными.

Ранее предполагалось, что обмен пленными пройдет в августе. Украина уже передала ОБСЕ список, в который внесены 100 фамилий для обмена. Боевики до сих пор не представили свой список для обмена.