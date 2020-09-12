Фокин избежал встречи с комитетом Верховной Рады

Фокин. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n143752-fokin-izbejal-vstrechi-s-komitetom-verhovnoy-rady.html

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Витольд Фокин, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Причиной отказа он назвал «занятость», а также необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» и заместитель главы комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

Встреча должна была состояться 15 сентября. Нардеп отметил, что заседание комитета пришлось перенести, но конкретная дата нового заседания еще неизвестна.

Качура добавил, что будет требовать немедленно провести эту встречу для того, чтобы усилить позицию Украины в переговорах на Донбассе. Он добавил, что все участники переговоров должны транслировать единое мнение в вопросе урегулирования ситуации на оккупированных территориях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Витольд Фокин предложил объявить полную амнистию для всех боевиков, воевавших на Донбассе. Также Фокин видит урегулирование ситуации в том, чтобы выполнить условия российских оккупантов.

Он отметил, что после амнистии нужно провести выборы, и предоставить Донбассу особый статус. В Офисе президента отреагировали на эти заявления Фокина и отметили, что слова политика не совпадают с официальной позицией государства.