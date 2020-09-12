Фокін уник зустрічі з комітетом Верховної Ради

Фокін. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n143752-fokin-unyk-zustrichi-z-komitetom-verhovnoyi-rady.html

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Вітольд Фокін, заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Причиною відмови він назвав «зайнятість» та необхідність працювати у Тристоронній контактній групі. Про це повідомив депутат від «Слуги народа» та заступник голови комітету Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Відповідна зустріч мала відбутися 15 вересня. Нардеп зазначив, що наразі засідання комітету довелось перенести, але конкретна дата засідання ще невідома.

Качура додав, що буде вимагати негайно провести цю зустріч для того, щоб посилити позицію України у переговорах на Донбасі. Він додав, що усі учасники переговорів мають транслювати єдність у питанні врегулювання ситуації на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вітольд Фокін запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Також Фокін вбачає врегулювання ситуації у тому, щоб виконати умови російських окупантів.

Він зазначив, що після амністії потрібно провести вибори, і надати Донбасу особливий статус. В Офісі президента відреагували на ці заяви Фокіна та наголосили, що слова політика не збігаються з офіційною позицією держави.