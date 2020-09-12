Які планети можуть складатися з діамантів, розповіли вчені

Планета. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143751-yaki-planety-mojut-skladatysya-z-diamantiv-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Планети з діамантів можуть активно населяти наш Всесвіт. У новому дослідженні група вчених з Університету штату Арізона (ASU) і Чиказького університету з’ясувала, що багаті вуглецем екзопланети можуть складатися з дорогоцінних діамантів.

Такі планети сформувалися в умовах високого співвідношення вуглецю. Про це повідомляє Phys. org.

Зірки та планети утворюються з однієї газової хмари, тому їх склад дуже схожий. У зірки з низьким співвідношенням вуглецю до кисню в складі виявляють вкрай малу кількість діамантів, яку можна порівняти з кількістю дорогоцінних каменів на Землі — всього 0,001%.

А ті, які мають вище співвідношення вуглецю і кисню, можуть перетворитися на діаманти та силікати. Але таке можливо тільки у тому випадку, якщо вода створить сприятливі умови.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники відтворили в лабораторних умовах внутрішню частину екзопланети, використовуючи високу температуру і тиск. Як і передбачалося, при таких умовах карбід кремнію вступив у реакцію з водою і перетворився у діамант.

Однак у таких планет є один великий недолік — вони абсолютно непридатні для життя. Атмосфера, багата вуглецем, робить їх геологічно неактивними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємницю найближчої до Землі карликової планети розгадали вчені.