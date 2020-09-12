Акула. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143750-gigantski-plavci-u-ludskyy-zrist-maly-doistorychni-akuly-foto.html

Ракурс

Акула-мегалодон, стародавній вид вимерлих риб, мала гігантський розмір плавця, який відповідає зросту дорослої людини. Цей вид відрізнявся надзвичайно гігантськими розмірами тіла.

Згідно з новим дослідженням, голова акули-мегаладон була розміром з машину. Про це повідомляє Business Insider.

Вчені з’ясували, що мегалодон мешкав в океанах понад 20 млн років поспіль. Зараз він вважається найбільшою з усіх акул, які коли-небудь існували на планеті.

Скелет доісторичної істоти складався з хрящів, як і у сучасних акул. Хрящі вимерлої істоти майже не зустрічаються серед скам’янілостей, що ускладнює вивчення будови тіла риби.

Єдині скам’янілості мегалодону, які вдавалося виявити археологам, це гігантські зуби розміром у людську долоню.



Більш ранні дослідження показали, що акули цього виду могли досягати 18 м в довжину, що відповідає розміру невеликої яхти. Однак пропорції голів і плавців цих незвичайних істот залишалися загадкою.

Тепер же вченим вдалося з’ясувати, що спинний плавник мегалодону досягав 1,65 м у висоту. Голова була дещо витягнутою, її розмір становив 4,65 м, що дорівнює довжині автомобіля.

Дослідники припускають, що спинний плавник риби був вигнутим. Така будова тіла допомагала мегалодону плавати ривками, щоб якомога швидше захопити здобич. Вчені сподіваються з’ясувати надалі, що призвело до вимирання цих гігантських риб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напад акули зафіксували в Австралії. Постраждала жінка, яка займалася підводним плаванням з маскою на Великому бар'єрному рифі. За іронією долі, 29-річна потерпіла перебувала на відпочинку від зйомок документального фільму про акул в штаті Квінсленд, Австралія.