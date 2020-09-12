Акула. Фото: Pixabay

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Ракурс

Акула-мегалодон, древний вид вымерших рыб, обладала гигантским размером плавника, который соответствует росту взрослого человека. Этот вид отличался необычайно гигантскими размерами тела.

Согласно новому исследованию, голова акулы-мегаладона была размером с машину. Об этом сообщает Business Insider.

Ученые выяснили, что мегалодон обитал в океанах более 20 млн лет подряд. Сейчас он считается самой крупной из всех акул, которые когда-либо существовали на планете.

Скелет доисторического существа состоял из хрящей, как и у современных акул. Хрящи вымершего существа почти не встречаются среди окаменелостей, что затрудняет изучение строения тела рыбы.

Единственные окаменелости мегалодона, которые удавалось обнаружить археологам, это гигантские зубы размером в человеческую ладонь.

Более ранние исследования показали, что акулы этого древнего вида могли достигать 18 м в длину, что соответствует размеру небольшой яхты. Однако пропорции голов и плавников этих необычных существ оставались загадкой.

Теперь же ученым удалось выяснить, что спинной плавник мегалодона достигал 1,65 м в высоту. Голова была несколько вытянутой, ее размер составлял 4,65 м, что равно длине автомобиля.

Исследователи предполагают, что спинной плавник рыбы был выгнутым. Такое строение тела помогало мегалодону плавать рывками, чтобы как можно быстрее захватить добычу. Исследователи надеются выяснить в дальнейшим, что привело к вымиранию этих мощных рыб.

Напомним, ранее мы сообщали, что нападение акулы зафиксировали в Австралии. Пострадала женщина, которая занималась подводным плаванием с маской на Большом Барьерном рифе. По иронии судьбы, 29-летняя пострадавшая находилась на отдыхе от съемок документального фильма про акул в штате Квинсленд, Австралия.