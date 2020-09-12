Зеленский назвал условие, при котором он раскроет партию владельца «Делфи»

Танкер "Делфи". Фото: Думская

https://racurs.ua/n143749-zelenskiy-nazval-uslovie-pri-kotorom-on-raskroet-partiu-vladelca-delfi.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, пообещал назвать партийную принадлежность владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе танкера «Делфи» после того, как пройдут местные выборы.

Он заявил, что государство пытались «напугать» тем, что судно принадлежит западным бенефициарам, но на самом деле владельцами оказались украинцы. Об этом он рассказал во время брифинга в Одессе в субботу, 12 сентября.

Президент отметил, что почти 10 месяцев владельцы судна не давали государству заниматься работами по подъему судна. Также ничего сделать с танкером не могли местные власти. По его словам, государство заинтересовало, что танкер был без опознавательных знаков и флагов.

Напомним, ранее мы сообщали, что 22 ноября 2019 вблизи Одессы сел на мель танкер «Делфи», владелец которого не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Судно не имело регистрационных документов. После того как танкер сел на мель, анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 157 раз. 9 сентября судно «Делфи» убрали из одесского пляжа «Дельфин».