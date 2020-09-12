Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143748-yaponiya-zapustit-na-mars-unikalnuu-kameru-video.html

Ракурс

JAXA, японское агентство аэрокосмических исследований, создаст уникальную камеру для путешествия на Марс совместно с японской радиовещательной корпорацией NHK.

Устройство должно будет заснять марсианские луны в разрешении 8K. Об этом сообщает «Популярная механика».





Если испытание устройства пройдет успешно, полученные снимки Марса станут самыми детальными в истории. Отмечается, что камеру установят на космический корабль JAXA Martian Moons eXploration. Его запуск состоится в 2024 году. Целью запуска устройства является изучение марсианских спутников — Фобоса и Деймоса.

Этот корабль может стать первым кораблем, который дойдет до Марса и вернется на Землю. По пути корабль также «заглянет» на Луну и соберет образцы грунта.

Пока корабль будет находиться в космосе, изображения с камеры на Землю будут поступать только частично. Размер файлов в разрешении 8K слишком высок для передачи на Землю из космоса, поэтому полноценные снимки появятся только после возвращения корабля.

Напомним, ранее мы сообщали, что Марс становится прохладнее на несколько градусов во время затмений спутниками. К такому выводу пришли ученые во время изучения затмения Солнца Фобосом, природным спутником красной планеты.

Отмечается, что такое открытие может расширить знания исследователей о недрах Марса, ведь ранее считалось, что затмения не оказывают влияния на красную планету.