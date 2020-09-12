Андрей Прокопенко. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/n143747-glava-chernigovskoy-oga-podal-v-otstavku-iz-za-kadrovoy-politiki-zelenskogo-video.html

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Андрей Прокопенко, глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА), подал заявление об отставке из-за кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что фактически лишен влияния на формирование состава кандидатов в областной совет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.





Прокопенко рассказал, что глава ОГА без своих депутатов в областном совете — это «слабый глава ОГА», который не сможет реализовывать стратегию развития региона. По мнению чиновника, его работа не имеет смысла в таких условиях.

Андрей Прокопенко — политтехнолог и политический консультант. В 2018—2019 годах его агентство сотрудничало с президентской партией «Слуга народа». 1 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко на должность главы Черниговской ОГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус буквально «обезглавил» Тернопольскую областную государственную администрацию. Глава ОГА Владимир Труш подхватил коронавирус, его тест показал положительный результат.