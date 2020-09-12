Андрій Прокопенко. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n143747-golova-chernigivskoyi-oda-pishov-u-vidstavku-cherez-kadrovu-polityku-zelenskogo-video.html

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Андрій Прокопенко, голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА), подав заяву про відставку через кадрову політику президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що є фактично позбавленим впливу на формування складу кандидатів до обласної ради. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





Прокопенко розповів, що голова ОДА без своїх депутатів у обласній раді — це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. На думку чиновника, його робота не має сенсу у таких умовах.

Андрій Прокопенко — політтехнолог і політичний консультант. У 2018−2019 роках його агентство співпрацювало з президентською партією «Слуга народу». 1 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Прокопенка на посаду глави Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус буквально «обезголовив» Тернопільську обласну державну адміністрацію. Голова ОДА Володимир Труш підхопив коронавірус, тест показав позитивний результат.