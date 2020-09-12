Володимир Зеленський. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n143746-zelenskyy-zalyshyvsya-nezadovolenyy-normandskou-zustrichchu-obgovoryly-ne-vse.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав головним підсумком нормандської зустрічі політичних радників у Берліні рішення про подовження «режиму тиші» на Донбасі.

Але зазначив, що радники не обговорили у повному обсязі питання, які хотілося б. Про це глава держави розповів під час брифінгу в Одесі.

За його словами, зустрічі радників означають, що буде плануватися і саміт лідерів нормандського формату, всупереч словам представника російської сторони Дмитра Козака.

Він додав, що у повному обсязі не задоволений «режимом тиші», проте вважає, що у такий спосіб ми йдемо до виконання мінських угод і миру на сході країни. Для досягнення миру це «перше і головне питання», наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговори радників лідерів «нормандської четвірки» завершилися у Берліні. Основною темою переговорів став «режим тиші» на Донбасі, обмін полоненими та підготовка до чергового саміту лідерів «нормандської четвірки».

Представник Росії Дмитро Козак заявляв, що сторонам не вдалося досягти компромісів за всіма рішеннями. Також він поставив під сумнів проведення саміту лідерів «нормандської четвірки», оскільки для цього «немає підстав».