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Ракурс
Володимир Балух. Фото: Українська правда

Стан здоров’я побитого Балуха стабільно важкий, проте без «несподіванок» — нардеп

12 вер 2020, 17:21
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Володимир Балух, колишній політв’язень Кремля, залишається у стабільно важкому стані.

Наразі йому лише потрібен час для одужання. Про це розповіла депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Допис Ірини Геращенко. Скріншот: Facebook

Вона повідомила, що лікарі вважають стан Балуха досить прогнозованим, тому наразі будь-які хвилювання безпідставні. За її словами, він ще не отямився від медикаментозного сну та перебуває на повному контролі медиків.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Гідропарку Києва у ніч на 8 вересня побили колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Його у важкому стані доставили до лікарні. Балух переніс операцію на голові, його перевели в реанімацію: у нього важка черепно-мозкова травма. Наразі лікарі ввели його у медикаментозний сон для відновлення.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Прокуратура Києва взяла на контроль хід розслідування. Офіс президента закликав поліцію швидко розслідувати побиття політв’язня та перевірити всі можливі версії нападу.

Джерело: Ракурс


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