Нові деталі про стан побитого Балуха розкрив Сенцов

Володимир Балух. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143721-novi-detali-pro-stan-pobytogo-baluha-rozkryv-sencov.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній політв’язень Кремля, наразі перебуває у медикаментозному сні для відновлення після операції, а не у комі, як повідомлялося раніше.

Після операції він залишається у реанімації, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов у ефірі на YouTube-каналі «Все про єдинорогів».

Сенцов розповів, що за Балухом постійно наглядає медсестра. За його словами, політв’язня лікарі ввели у медикаментозний сон для того, щоб він трохи відновився після складної операції по видаленню гематоми.

Мозок політв’язня не постраждав, але йому потрібно пройти реабілітацію. Загрози життю Балуха немає. Також Сенцов спростував інформацію щодо травми руки та ключиці — у політв’язня підтвердилася лише тяжка травма голови.

Також він додав, що за словами іншого колишнього політв’язня Євгена Панова, у Володимира Балуха виник конфлікт на мовному ґрунті з однією компанією під час зустрічі у річницю звільнення 7 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ніч на 8 вересня колишнього політичного в’язня Володимира Балуха жорстоко побили. Постраждалого госпіталізували зі столичного парку культури та відпочинку «Гідропарк».



У п’ятницю, 11 вересня, у ЗМІ почали з’являтися повідомлення про те, що Балуха ввели у медикаментозну кому.