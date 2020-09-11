Новые детали о состоянии избитого Балуха раскрыл Сенцов

Владимир Балух. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143721-novye-detali-o-sostoyanii-izbitogo-baluha-raskryl-sencov.html

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Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, сейчас находится в медикаментозном сне для восстановления после операции, а не в коме, как сообщалось ранее.

После операции он остается в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов в эфире на YouTube-канале «Все о единорогах».

Сенцов рассказал, что за Балухом постоянно следит медсестра. По его словам, политзаключенного ввели в медикаментозный сон врачи, чтобы он немного восстановился после сложной операции по удалению гематомы.

Мозг политзаключенного не пострадал, но ему нужно пройти реабилитацию. Жизни Балуха сейчас ничего не угрожает. Также Сенцов опроверг информацию о травме руки и ключицы — у политзаключенного подтвердилась только тяжелая травма головы.

Также он добавил, что по словам другого бывшего политзаключенного Евгения Панова, у Владимира Балуха возник конфликт на языковой почве с одной компанией во время встречи в годовщину освобождения 7 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Владимира Балуха жестоко избили. Пострадавшего госпитализировали из столичного парка культуры и отдыха «Гидропарк».

В пятницу, 11 сентября, в СМИ начали появляться сообщения о том, что Балуха ввели в медикаментозную кому.