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Ракурс
СБУ обезвредила условных диверсантов в Мариуполе. Фото: пресс-центр СБУ

Масштабные антитеррористические учения СБУ в Мариуполе показали на фото

11 сен 2020, 17:44
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Антитеррористические учения СБУ состоялись в Мариуполе.

Маневры продолжались два дня в Донецкой и Луганской областях, а заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя. Участие в учениях приняли подразделения Службы безопасности Украины, ВСУ, Нацгвардии, полиции, ГСЧС и Пограничной службы. Об этом 11 сентября сообщил пресс-центр СБУ.

Во время учений правоохранители нейтрализовали условных преступников, которые по легенде учений планировали осуществить диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий для выявления и обезвреживания «диверсантов».

СБУ обезвредила условных диверсантов в Мариуполе. Фото: пресс-центр СБУ

СБУ обезвредила условных диверсантов в Мариуполе. Фото: пресс-центр СБУ

СБУ обезвредила условных диверсантов в Мариуполе. Фото: пресс-центр СБУ


СБУ обезвредила условных диверсантов в Мариуполе. Фото: пресс-центр СБУ

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в течение 10−11 сентября проведут «превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам». Штаб операции Объединенных сил просил жителей города без необходимости не выходить из дома.

Источник: Ракурс


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