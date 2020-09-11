СБУ знешкодила умовних диверсантів у Маріуполі. Фото: прес-центр СБУ

https://racurs.ua/ua/n143720-masshtabni-antyterorystychni-navchannya-sbu-u-mariupoli-pokazaly-na-foto.html

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Антитерористичні навчання СБУ відбулися в Маріуполі.

Маневри тривали два дні в Донецькій та Луганській областях, а заключна фаза тренувань пройшла в морській акваторії Маріуполя. Участь у навчаннях взяли підрозділи Служби безпеки України, ЗСУ, Нацгвардії, поліції, ДСНС та Прикордонної служби. Про це 11 вересня повідомив прес-центр СБУ.

Під час навчань правоохоронці нейтралізували умовних злочинців, які за легендою навчань планували здійснити диверсію в місті та захопити судно в Маріупольському морському порту. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів для виявлення та знешкодження «диверсантів».

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі впродовж 10−11 вересня проведуть «превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам». Штаб операції Об'єднаних сил просив жителів міста без нагальної потреби не виходити з дому.