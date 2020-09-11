Відкриття смітника. Фото: Росбалт

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Російська Федерація не перестає дивувати курйозами. У Челябінську депутати від «Єдиної Росії», пропрезидентської політичної сили, урочисто презентували у дворі сміттєві контейнери.

Святкове відкриття було пов’язано з реконструкцією контейнерного майданчика, який обслуговує шість будинків. Про це повідомляє «Росбалт».

Оригінальний спосіб піару для себе обрали двоє народних обранців — Сергій Овчинников і Олексій Локоцков. Депутати перерізали червону стрічку під час урочистої церемонії відкриття сміттєвих контейнерів та привітали з цією подією мешканців будинків.





Зі свого боку серед росіян дане «свято» викликало тільки насмішки, однак влада вважає, що жартувати над цим — недоречно. Там пояснили, що депутатам довелося зайнятися цією проблемою самостійно, оскільки огорожу цього контейнерного майданчика було безповоротно втрачено.

Також заради піару депутати не посоромилися особисто рухати сміттєві контейнери, щоб «вибрати найкращу для мешканців розстановку». Зазначається, що установку сміттєвого майданчика присвятили до дню району, зробивши таким чином «подарунок» жителям прилеглих будинків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія не поспішає забезпечувати новим житлом своїх громадян. У зв’язку з цим в сибірському селі Яр, що знаходиться в Тюменській області, багатоквартирний житловий будинок хитається від подиху вітру. Мешканці будинку лякаються кожного разу, коли стіни їхнього будинку починають трястися через нестійкі конструкції.

За словами одного з мешканців, будинок може обвалитися в будь-який момент. Зі свого боку влада продовжує бездіяти попри скарги жителів. Повідомляється, що під час дощу підлога у будинку починає гнити, а фундамент стирається в цемент.