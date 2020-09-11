200 німецьких поліцейських підняли по тривозі через дебоширів у потязі. Фото: ТСН

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Понад 200 німецьких поліцейських викликали до поїзда, який прямував до Гамбурга, через агресивних пасажирів, які їхали без квитків і знущалися над кондуктором.

Потяг зупинився в 7 км від станції відправлення через агресивну поведінку групи курдів, які їхали на курдську демонстрацію. Зокрема, вони знущалися над провідницею. У потязі пасажири нарахували близько 80 курдів й викликали поліцію. Про це повідомляє видання The Local.

Агресивно налаштовані молоді люди не реагували на зауваження поліції, продовжували вчиняти безчинства. Крім того, вони нападали на правоохоронців, били їх ногами. Кілька поліцейських постраждали.

Правоохоронці затримали дебоширів, кількох вже арештували та пред’явили звинувачення. Перевірка документів показала, що десяток пасажирів не мали дозволу проживати в Німеччині. Серед нелегалів були троє неповнолітніх. Очікувалося, що ця група курдів братиме участь в акціях протесту, які заплановані в Ганновері, Целле, Ульцені, Люнебурзі та Гарбурзі.

Нагадаємо, 7 червня у Берліні після проведення антирасистської акції на підтримку руху Black Lives Matter («Життя темношкірих має значення») сталася масова бійка. Після інциденту поліція затримала 93 учасників сутичок.