З’явилося відео обшуку українського посла в Білорусі, фото — Факти

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Ракурс

Відео обшуку автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима з’явилося в мережі. Білоруські прикордонники повідомили, що він відбувся 5 вересня в пункті пропуску «Нова Гута».

На відео видно, що посла України в Білорусі просять відкрити багажник на кордоні. Він каже, що робити цього не можна за Віденською конвенцією.

Ви зараз робите дуже поганий крок, я буду писати ноту. Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього? — заявив посол, але все ж показав багажник.

Прикордонник йому подякував, віддав паспорт і Кизим заїхав на територію Білорусі.

Як я зрозумів, начальник пункту пропуску «Нова Гута» був проінструктований так зробити. Очевидно, що посольством була направлена відповідна нота в МЗС Білорусі, — так згодом прокоментував інцидент український дипломат.

У Віденській конвенції про дипломатичні відносини вказано, що особистий багаж дипломатичного працівника звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати наявність в ньому заборонених предметів.

Нагадаємо, 17 серпня міністр Дмитро Кулеба повідомив, що Україна вперше в історії відкликає свого посла з Білорусі для консультацій. Через три тижні Кизим повернувся до Мінська.