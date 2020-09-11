В сети появилось видео обыска украинского посла в Беларуси, фото — Факты

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Видео обыска автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима появилось в сети. Белорусские пограничники сообщили, что он состоялся 5 сентября в пункте пропуска «Новая Гута».

На видео видно, что посла Украины в Беларуси просят открыть багажник на границе. Он говорит, что делать этого нельзя согласно Венской конвенции.

Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я буду писать ноту. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? — заявил посол, но все же показал багажник.

Пограничник его поблагодарил, отдал паспорт и Кизим заехал на территорию Беларуси.

Как я понял, начальник пункта пропуска «Новая Гута» был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена ​​соответствующая нота в МИД Беларуси, — так впоследствии прокомментировал инцидент украинский дипломат.



В Венской конвенции о дипломатических отношениях указано, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов.

Напомним, 17 августа министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина впервые в истории отзывает своего посла из Беларуси для консультаций. Через три недели Кизим вернулся в Минск.