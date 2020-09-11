Погода в Украине на 12 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 12 сентября ожидается солнечная и умеренно теплая. Температура воздуха прогреется до + 29° в южных областях страны, а также в Закарпатье. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут 21−29° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 7−17° выше нуля. Ветер обещают западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 сентября будет солнечной и теплой. Ночью воздух прогреется до 9−11° тепла, а днем ​​- 21−23° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется приятно теплая, без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 9−11° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 22−24° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 15−17° тепла, а днем ​​- 25−27° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая и без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 8−10° тепла, а днем ​​- 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах 12 сентября ожидается жаркая и без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем ​​26−28° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 12 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 год дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно. Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.