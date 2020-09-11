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Погода в Україні на 12 вересня. Фото: Pixabay

Від +7° до +29° — погода в Україні на 12 вересня (КАРТА)

11 вер 2020, 16:40
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Погода в Україні 12 вересня очікується сонячна та помірно тепла. Температура повітря прогріється до +29° у південних областях країни, а також у Закарпатті. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 21−29° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 7−17° вище нуля. Вітер обіцяють західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 9−11° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується приємно тепла, без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 9−11° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 22−24° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 15−17° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна та без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 8−10° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах 12 вересня очікується спекотна та без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 26−28° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 12 вересня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 12 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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