Скільки заплатять кандидати та партії за участь у місцевих виборах

Скільки заплатять кандидати та партії за участь у місцевих виборахhttps://racurs.ua/ua/n143715-rozmir-groshovoyi-zastavy-na-miscevyh-vyborah-vyznachyly-v-cvk.htmlРакурс
Розмір грошової застави на місцевих виборах визначила Центральна виборча комісія.
Ця сума визначена на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня. Заставу встановлено для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної чи міської ради, кандидатам у депутати сільської, селищної чи міської ради та кандидата на посаду мера, голови сільської чи селищної ради. Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Для партійних списків кандидатів у депутати міських рад та кандидатів у мери обласних центрів застава складе:
- Київ — 469 тис. 66 грн;
- Харків — 229 тис. 117 грн;
- Дніпро — 164 тис. 64 грн;
- Одеса — 153 тис. 372 грн;
- Львів — 131 тис. 290 грн;
- Запоріжжя — 125 тис. 900 грн;
- Миколаїв — 77 тис. 839 грн;
- Вінниця — 65 тис. 444 грн;
- Херсон — 56 тис. 843 грн;
- Полтава — 53 тис. 87 грн;
- Суми — 51 тис. 218 грн;
- Хмельницький — 49 тис. 816 грн;
- Чернігів — 47 тис. 415 грн;
- Черкаси — 47 тис. 214 грн;
- Івано-Франківськ — 44 тис. 729 грн;
- Житомир — 44 тис. 602 грн;
- Чернівці — 41 тис. 204 грн;
- Рівне — 40 тис. 226 грн;
- Кропивницький — 40 тис. 96 грн;
- Тернопіль — 39 тис. 745 грн;
- Луцьк — 38 тис. 175 грн;
- Ужгород — 19 тис. 985 грн.
Також відомо, що найменшу заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести до Чернівецької області — 151 тис. 617 грн. А найбільшою буде застава в Дніпропетровській області — 542 тис. 762 грн.
Нагадаємо, у партії «Слуга народу» назвали розцінки для кандидатів у селищні чи міські ради на місцевих виборах. Виявилося, що претендентові на місце депутата доведеться знайти чималі кошти.