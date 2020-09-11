Скільки заплатять кандидати та партії за участь у місцевих виборах

Розмір грошової застави на місцевих виборах визначили в ЦВК. Фото: kurs.if.ua

https://racurs.ua/ua/n143715-rozmir-groshovoyi-zastavy-na-miscevyh-vyborah-vyznachyly-v-cvk.html

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Розмір грошової застави на місцевих виборах визначила Центральна виборча комісія.

Ця сума визначена на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня. Заставу встановлено для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної чи міської ради, кандидатам у депутати сільської, селищної чи міської ради та кандидата на посаду мера, голови сільської чи селищної ради. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Для партійних списків кандидатів у депутати міських рад та кандидатів у мери обласних центрів застава складе:

Київ — 469 тис. 66 грн;

Харків — 229 тис. 117 грн;

Дніпро — 164 тис. 64 грн;

Одеса — 153 тис. 372 грн;

Львів — 131 тис. 290 грн;

Запоріжжя — 125 тис. 900 грн;

Миколаїв — 77 тис. 839 грн;

Вінниця — 65 тис. 444 грн;

Херсон — 56 тис. 843 грн;

Полтава — 53 тис. 87 грн;

Суми — 51 тис. 218 грн;

Хмельницький — 49 тис. 816 грн;

Чернігів — 47 тис. 415 грн;

Черкаси — 47 тис. 214 грн;

Івано-Франківськ — 44 тис. 729 грн;

Житомир — 44 тис. 602 грн;

Чернівці — 41 тис. 204 грн;

Рівне — 40 тис. 226 грн;

Кропивницький — 40 тис. 96 грн;

Тернопіль — 39 тис. 745 грн;

Луцьк — 38 тис. 175 грн;

Ужгород — 19 тис. 985 грн.

Також відомо, що найменшу заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести до Чернівецької області — 151 тис. 617 грн. А найбільшою буде застава в Дніпропетровській області — 542 тис. 762 грн.

Нагадаємо, у партії «Слуга народу» назвали розцінки для кандидатів у селищні чи міські ради на місцевих виборах. Виявилося, що претендентові на місце депутата доведеться знайти чималі кошти.