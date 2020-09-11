Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розмір грошової застави на місцевих виборах визначили в ЦВК. Фото: kurs.if.ua

Скільки заплатять кандидати та партії за участь у місцевих виборах

11 вер 2020, 16:36
999

Розмір грошової застави на місцевих виборах визначила Центральна виборча комісія.

Ця сума визначена на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня. Заставу встановлено для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної чи міської ради, кандидатам у депутати сільської, селищної чи міської ради та кандидата на посаду мера, голови сільської чи селищної ради. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Для партійних списків кандидатів у депутати міських рад та кандидатів у мери обласних центрів застава складе:


  • Київ — 469 тис. 66 грн;
  • Харків — 229 тис. 117 грн;
  • Дніпро — 164 тис. 64 грн;
  • Одеса — 153 тис. 372 грн;
  • Львів — 131 тис. 290 грн;
  • Запоріжжя — 125 тис. 900 грн;
  • Миколаїв — 77 тис. 839 грн;
  • Вінниця — 65 тис. 444 грн;
  • Херсон — 56 тис. 843 грн;
  • Полтава — 53 тис. 87 грн;
  • Суми — 51 тис. 218 грн;
  • Хмельницький — 49 тис. 816 грн;
  • Чернігів — 47 тис. 415 грн;
  • Черкаси — 47 тис. 214 грн;
  • Івано-Франківськ — 44 тис. 729 грн;
  • Житомир — 44 тис. 602 грн;
  • Чернівці — 41 тис. 204 грн;
  • Рівне — 40 тис. 226 грн;
  • Кропивницький — 40 тис. 96 грн;
  • Тернопіль — 39 тис. 745 грн;
  • Луцьк — 38 тис. 175 грн;
  • Ужгород — 19 тис. 985 грн.

Також відомо, що найменшу заставу за партійний список на виборах депутатів обласних рад потрібно буде внести до Чернівецької області — 151 тис. 617 грн. А найбільшою буде застава в Дніпропетровській області — 542 тис. 762 грн.

Нагадаємо, у партії «Слуга народу» назвали розцінки для кандидатів у селищні чи міські ради на місцевих виборах. Виявилося, що претендентові на місце депутата доведеться знайти чималі кошти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿