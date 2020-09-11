Сколько заплатят кандидаты и партии за участие в местных выборах

Размер денежного залога на местных выборах определили в ЦИК. Фото: kurs.if.ua

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Ракурс

Местные выборы назначены на 25 октября. Размер денежного залога на местных выборах определила Центральная избирательная комиссия.

Эта сумма определена на основании сведений Государственного реестра избирателей по состоянию на 5 сентября. Залог установлен для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного или городского совета, кандидатам в депутаты сельского, поселкового или городского совета и кандидата на пост мэра, главы сельского или поселкового совета. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:

Киев — 469 тыс. 66 грн;

Харьков — 229 тыс. 117 грн;

Днепр — 164 тыс. 64 грн;

Одесса — 153 тыс. 372 грн;

Львов — 131 тыс. 290 грн;

Запорожье — 125 тыс. 900 грн;

Николаев — 77 тыс. 839 грн;

Винница — 65 тыс. 444 грн;

Херсон — 56 тыс. 843 грн;

Полтава — 53 тыс. 87 грн;

Суммы — 51 тыс. 218 грн;

Хмельницкий — 49 тыс. 816 грн;

Чернигов — 47 тыс. 415 грн;

Черкассы — 47 тыс. 214 грн;

Ивано-Франковск — 44 тыс. 729 грн;

Житомир — 44 тыс. 602 грн;

Черновцы — 41 тыс. 204 грн;

Ровно — 40 тыс. 226 грн;

Кропивницкий — 40 тыс. 96 грн;

Тернополь — 39 тыс. 745 грн;

Луцк — 38 тыс. 175 грн;

Ужгород — 19 тыс. 985 грн.

Также известно, что наименьшее залог за партийный список на выборах депутатов областных советов нужно будет внести в Черновицкой области — 151 тыс. 617 грн. А самым большим будет залог в Днепропетровской области — 542 тыс. 762 грн.

Напомним, в партии «Слуга народа» назвали расценки для кандидатов в поселковые или городские советы на местных выборах. Оказалось, что претенденту на место депутата придется найти немалые средства.