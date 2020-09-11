Луцкий террорист Кривош проведет осень в СИЗО, скриншот видео

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Ракурс

Максиму Кривошу, так называемому луцкому террористу, второй раз избрали меру пресечения. Кривош, в июле захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, проведет осень в СИЗО.

Луцкий горрайонный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в терроризме и захвате заложников.

Меру пресечения в виде ареста Кривошу продлили на 60 дней без определения размера залога, сообщает сайт суда.

Его подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами.

Утром 21 июля полиция Волыни получила сообщение от террориста, который заявил, что взял в заложники людей на Театральной площади города. Центр Луцка перекрыли, стали известны требования террориста.

Вооруженный автоматом Кривош провел в автобусе с заложниками целый день, время от время стреляя, а также бросая наружу гранаты и взрывпакеты. Впоследствии в Харькове задержали его сообщника, который поставлял оружие и взрывчатку.

Сначала террорист освободил троих заложников, вечером после диалогов с правоохранителями и частичного выполнения требований лично президентом Владимиром Зеленским мужчина вышел из автобуса и сдался.

Кривоша задержали и 23 июля арестовали на два месяца. Прокурор Волынской области Тарас Безрукий заявлял, что для террориста не будут просить пожизненного заключения.