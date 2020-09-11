Технология «избирательного туризма» угрожает результатам выборов. Фото: zik.ua

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Ракурс

«Избирательный туризм» грозит искажением результатов выборов в отдельных общинах.

Эта технология предусматривает изменение избирателем места регистрации из одного населенного пункта на другой. Таким образом человек, которого подкупили, может проголосовать за «нужного» кандидата. Об этом 11 сентября заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам Кошеля, в общине Каролино-Бугаз Одесской области количество избирателей выросло на 5%, а это очень много.

Представим, что на выборах будет явка 50% и это означает, что эти 5% станут 10% избирателей. И это 10% избирателей могут проголосовать за одного из кандидатов или за одну из политических сил. Плюс 10% к реальным показателям кандидата — это, фактически, один из ключевых рецептов для победы, — отметил глава КИУ.



Кошель уверяет, что так называемый избирательный туризм можно отследить, поскольку остаются следы. Отследить его будет сложно, только если группы «туристов» будут небольшими — по 50−100 человек.

Напомним, в новом Избирательном кодексе обнаружили ошибку, которая может сорвать проведение агиткампании для большинства кандидатов.