Аборигены. Фото: BBC

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Риели Францискато, сотрудник Национального фонда индейцев Бразилии и один из ведущих экспертов по неконтактным племенам Амазонии, был убит стрелой аборигена во время попытки приблизиться к представителям неизвестного ранее племени.

Мужчина посвятил всю свою жизнь изучению жизни и защите неконтактных народов региона. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что ученый пытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не взаимодействовало с внешним миром. 56-летнего исследователя сопровождали полицейские.

В свою очередь аборигены заметили чужаков и восприняли их приход агрессивно — они начали атаковать нежданных гостей из лука. Полицейские успели спрятаться от стрел за машиной, но защитнику племен повезло меньше — стрела попала ему в грудь.

Сразу после выстрела мужчина вытащил стрелу из груди, пробежал 50 м и упал на землю бездыханным. Его доставили в больницу, но сразу по приезду он скончался.

Трагедия произошла около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония на границе с Боливией.





Предполагается, что агрессию со стороны местных племен могло вызвать присутствие полицейских, так как ранее сообщалось, что это племя миролюбивое.

В свою очередь исследователя и полицейских встречала военная группа из пяти вооруженных мужчин. Отмечается, что они могли устроить засаду из мести. Еще одной причиной нападения могло послужить то, что аборигены иногда не способны отличить друга от врага.

Подобные нападения могут устраивать после вторжения браконьеров, золотодобытчиков и лесозаготовителей. Обычно золотодобытчики и лесозаготовители появляются на территории племен в сопровождении полиции.

Согласно данным правозащитной организации Survival International, в дождевых лесах Амазонии проживает почти сотня неконтактных племен.

Напомним, ранее мы сообщали, что Фонд по сохранению биоразнообразия в тропических лесах Амазонки планируют совместно создать США и Бразилия. Вашингтон и Бразилиа обязались внести 100 млн долл. в фонд, которым будет управлять частный бизнес. Инвестиционный фонд будет рассчитан на 11 лет.