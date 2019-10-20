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Очистка от нефти берега Бразилии. Фото: ВВС

Тысячи активистов очищают от нефти берег Бразилии (ФОТО, ВИДЕО)

20 окт 2019, 10:17
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В Бразилии тысячи добровольцев работают, чтобы очистить пляжи от разлива нефти на северо-восточном побережье.

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За минувшие сутки в штате Пернамбуку активисты очистили пляжи от 30 т нефти, а федеральные прокуроры заявили, что разлив нанес вред окружающей среде в районе 2,1 тыс. км. Добровольцы работают самостоятельно, используют тачки, лопаты и пластиковые перчатки. Об этом 20 октября сообщило ВВС.

Как известно, нефть на берег Бразилии вылилась с судна, которое везло ее из Венесуэлы. Кому принадлежало судно еще не выяснили. Экологам неизвестно, будет ли еще увеличивать объем нефти на берегах страны.

Тоже пока сложно говорить, сколько времени будут решать проблему, которая возникла в результате разлива нефтепродуктов. Специалисты отмечают, что это чрезвычайное происшествие может стать самой страшной катастрофой для коралловых рифов региона.

Очистка от нефти берега Бразилии. Фото: ВВС

Очистка от нефти берега Бразилии. Фото: ВВС

Очистка от нефти берега Бразилии. Фото: ВВС

Напомним, международная группа экологов обнаружила в Черном море пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие средства и другие медикаменты. Экологи заявляют, что концентрация этих веществ опасна и для человека, и для всего живого в море.


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