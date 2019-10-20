Очистка від нафти берега Бразилії. Фото: ВВС

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Ракурс

У Бразилії тисячі добровольців працюють, щоб очистити пляжі від розливу нафти на північно-східному узбережжі.

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За минулу добу в штаті Пернамбуку активісти очистили пляжі від 30 т нафти, а федеральні прокурори заявили, що розлив завдав шкоди навколишньому середовищу в районі 2,1 тис. км. Добровольці працюють самотужки, використовують тачки, лопати і пластикові рукавички. Про це 20 жовтня повідомило ВВС.

Як відомо, нафта на берег Бразилії вилилася з судна, яке перевозило її з Венесуели. Кому належало судно ще не з’ясували. Екологам невідомо, чи буде ще збільшуватиме обсяг нафти на берегах країни.

Теж наразі складно казати, скільки часу вирішуватимуть проблему, яка виникла внаслідок розливу нафтопродуктів. Фахівці зазначають, що ця надзвичайна подія може стати найстрашнішою катастрофою для коралових рифів регіону.

Нагадаємо, міжнародна група екологів виявила в Чорному морі пестициди, сонцезахисний крем, знеболювальні засоби та інші медикаменти. Екологи заявляють, що концентрація цих речовин небезпечна і для людини, і для всього живого у морі.