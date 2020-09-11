Дикі племена вбили відомого захисника Амазонії

Аборигени. Фото: BBC

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Ріел Франціскато, співробітник Національного фонду індійців Бразилії та один із провідних експертів з неконтактних племен Амазонії, був убитий стрілою аборигена під час спроби наблизитися до представників невідомого раніше племені.

Чоловік присвятив все своє життя вивченню життя та захисту неконтактних народів регіону. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що вчений намагався наблизитися до представників невідомого йому раніше племені, яке ніколи не взаємодіяло із зовнішнім світом. 56-річного дослідника супроводжували поліцейські.

Зі свого боку аборигени помітили чужинців і сприйняли їх прихід агресивно — вони почали атакувати гостей з лука. Поліцейські встигли сховатися від стріл за машиною, але захиснику племен пощастило менше — стріла влучила йому в груди.

Відразу після пострілу чоловік витягнув стрілу з грудей, пробіг 50 м і впав на землю бездиханним. Його доставили в лікарню, але відразу після приїзду до медиків він помер.



Трагедія сталася поблизу резервації Уру Еу Вау Вау у західному бразильському штаті Рондонія на кордоні з Болівією.

Передбачається, що агресію із боку місцевих племен могла викликати присутність поліцейських, оскільки раніше повідомлялося, що це плем’я миролюбне.

Дослідника та поліцейських зустрічала військова група з п’ятьох озброєних чоловіків. Зазначається, що вони могли влаштувати засідку з помсти. Ще однією причиною нападу могло послужити те, що аборигени інколи не здатні відрізнити друзів від ворогів.

Подібні напади можуть влаштовувати після вторгнення браконьєрів, золотошукачів і лісозаготівників. Зазвичай золотошукачі та лісозаготівники з’являються на території племен в супроводі поліції.

Згідно з даними правозахисної організації Survival International, у дощових лісах Амазонії проживає майже сотня неконтактних племен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фонд із збереження біорізноманіття в тропічних лісах Амазонки планують спільно створити США і Бразилія. Вашингтон і Бразилія зобов’язалися внести 100 млн дол. у фонд, яким управлятиме приватний бізнес. Інвестиційний фонд буде розрахований на 11 років.