Позашлюбна донька короля Бельгії судиться за батьківські титули

Дельфіна Боель (ліворуч), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143711-pozashlubna-donka-korolya-belgiyi-sudytsya-za-batkivski-tytuly.html

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Королівська родина Бельгії може доповнитися ще одним представником з титулом принцеси.

Позашлюбна донька колишнього короля Бельгії Альберта II 52-річна художниця Дельфіна Боель звернулася з відповідним позовом до Апеляційного суду Брюсселя, повідомляє BBC.

У суді вона добивається отримання тих же прав і титулів, що й інші діти екс-короля: принц Лоран, принцесса Астрід та нинішній король Філіпп.

У разі, якщо суд підтримає Боель, на відповідні права зможуть претендувати і її діти.

Водночас адвокат екс-короля Альбера II заявляє, що титул «принцеса» може бути присвоєний лише королівським указом, а не рішенням суду.

Матір Боель, баронеса Сибілла де Селіс Лоншан, стверджує, що в неї був тривалий роман з Альбертом до того, як він став королем (у період між 1966 і 1984 роками). На трон він несподівано зійшов у 1993 році після смерті свого брата. У 2013 році Альбер II оголосив про зречення від престолу — посилаючись на погане самопочуття. Наступним королем став його син Філіпп.

Втрата імунітету екс-королем після зречення трону дозволила Боель розпочати проти нього судовий процес, домагаючись визнання батьківства. Екс-король чинив опір судовим наказам пройти тест на ДНК, проте через загрозу великого штрафу був змушений погодитися.

У січні цього року, після отримання результатів ДНК-аналізу, він все ж визнав Боель своєю донькою.

Нагадаємо, Альбер II зрікся престолу 21 липня 2013 року.