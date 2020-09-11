Позашлюбна донька короля Бельгії судиться за батьківські титули

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Дельфіна Боель (ліворуч), фото: «Вікіпедія»
Позашлюбна донька короля Бельгії судиться за батьківські титулиhttps://racurs.ua/ua/n143711-pozashlubna-donka-korolya-belgiyi-sudytsya-za-batkivski-tytuly.htmlРакурс
Королівська родина Бельгії може доповнитися ще одним представником з титулом принцеси.
Позашлюбна донька колишнього короля Бельгії Альберта II 52-річна художниця Дельфіна Боель звернулася з відповідним позовом до Апеляційного суду Брюсселя, повідомляє BBC.
У суді вона добивається отримання тих же прав і титулів, що й інші діти екс-короля: принц Лоран, принцесса Астрід та нинішній король Філіпп.
У разі, якщо суд підтримає Боель, на відповідні права зможуть претендувати і її діти.
Водночас адвокат екс-короля Альбера II заявляє, що титул «принцеса» може бути присвоєний лише королівським указом, а не рішенням суду.
Матір Боель, баронеса Сибілла де Селіс Лоншан, стверджує, що в неї був тривалий роман з Альбертом до того, як він став королем (у період між 1966 і 1984 роками). На трон він несподівано зійшов у 1993 році після смерті свого брата. У 2013 році Альбер II оголосив про зречення від престолу — посилаючись на погане самопочуття. Наступним королем став його син Філіпп.
Втрата імунітету екс-королем після зречення трону дозволила Боель розпочати проти нього судовий процес, домагаючись визнання батьківства. Екс-король чинив опір судовим наказам пройти тест на ДНК, проте через загрозу великого штрафу був змушений погодитися.
У січні цього року, після отримання результатів ДНК-аналізу, він все ж визнав Боель своєю донькою.
Нагадаємо, Альбер II зрікся престолу 21 липня 2013 року.
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