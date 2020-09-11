Богдан повернувся в Україну після скандального інтерв'ю. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143710-bogdan-povernuvsya-v-ukrayinu-pislya-skandalnogo-interv-u-yomu-vje-vruchyly-povistku-do-dbr.html

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Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента, повернувся до України. Він повідомив про свій від’їзд за межі країни після скандального інтерв’ю Дмитру Гордону, більша частина котрого була присвячена особливостям роботи Офісу президента і Володимира Зеленського.

Одразу після приїзду Богдану вручили повістку на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Богдан також опублікував саму повістку. У ній йдеться про те, що він повинен прибути на допит до ДБР 14 вересня, об 11.00. Також наголошується, що Богдан є фігурантом кримінального провадження і проходить у ньому в якості свідка.

Богдана вирішили викликати на допит до ДБР після озвученої ним інформації про «нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами щодо питання статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими і низки інших домовленостей, непередбачених законами і нормативно-правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ».

Йдеться про інтерв’ю Богдана журналісту Дмитру Гордону. У ньому він заявив, що між представниками влади України та представниками РФ може існувати список компромісів. Зокрема, в ньому йдеться про пуск води в Крим в обмін на українських полонених і відкриття прямого авіасполучення з Кримом. Утім, Богдан зазначив, що цей план, на його думку, є утопічним.