Степанов пустив глядачів на міжнародні футбольні матчі, але все вирішить УЄФА, фото — Футбум

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Ракурс

Карантин у спорті пом’якшується — міністр охорони здоров’я Максим Степанов дозволив Асоціації футболу України (АФУ) проводити міжнародні матчі.

Як пояснив очільник АФУ Андрій Павелко, після тривалих консультацій асоціація надіслала відповідний запит і отримала позитивну відповідь від Степанова. Йдеться наразі про повернення глядачів на матчі єврокубків та ігри національної збірної України.

Наразі керівництву АФУ вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, Першої і Другої ліги — там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація і в межах квоти від 10 до 25% загальної місткості арен.

Утім, дозвіл від МОЗ не відкриває стадіони для вболівальників. В АФУ будуть очікувати успішного з точки зору впливу на епідеміологічну ситуацію тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА в Будапешті 24 вересня — між «Баварією» та «Севільєю».

Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємось, то найвірогідніше наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади, — написав Павелко у Фейсбук.



Наразі «Шахтар», «Динамо», «Зоря», «Десна» і «Колос» готуються до перших матчів у єврокубках сезону 2020/21. 10 і 13 жовтня національна збірна гратиме проти Німеччини і Іспанії на НСК «Олімпійський» в рамках Ліги націй.

«Ракурс» повідомляв про декілька спалахів коронавірусу в українському футболі. Загалом відомо про декілька десятків інфікованих футболістів та співробітників клубів. Один з останніх випадків — перенесення матчу «Шахтаря» через спалах в ПФК «Львів».