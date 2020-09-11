Степанов пустил зрителей на международные футбольные матчи, но все решит УЕФА, фото — Футбум

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Ракурс

Карантин в спорте смягчается — министр здравоохранения Максим Степанов позволил Асоциации футбола Украины (АФУ) проводить международные матчи.

Как пояснил глава АФУ Андрей Павелко, после длительных консультаций ассоциация направила соответствующий запрос и получила положительный ответ от Степанова. Речь идет пока о возвращении зрителей на матчи еврокубков и игры национальной сборной Украины.

Сейчас руководству АФУ удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги — там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация и в пределах квоты от 10 до 25% общей вместимости арен.

Впрочем, разрешение от Минздрава пока не открывает стадионы для болельщиков. В АФУ будут ожидать успешного с точки зрения влияния на эпидемиологическую ситуацию тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября между «Баварией» и «Севильей».

Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то, скорее всего, следующий этап — согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение власти, — написал Павелко в Фейсбук.



«Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна» и «Колос» готовятся к первым матчам в еврокубках сезона 2020/21. 10 и 13 октября национальная сборная будет играть против Германии и Испании на НСК «Олимпийский» в рамках Лиги наций.

«Ракурс» сообщал о нескольких вспышках коронавируса в украинском футболе. Известно о нескольких десятках инфицированных футболистов и сотрудниках клубов. Один из последних случаев — перенос матча «Шахтера» из-за вспышки в ПФК «Львов».