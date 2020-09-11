Богдан вернулся в Украину после скандального интервью. Фото: Офис президента

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, вернулся в Украину. Он сообщил о своем отъезде за пределы страны после скандального интервью Дмитрию Гордону, большая часть которого была посвящена «закулисью» Офиса президента и особенностям работы с Владимиром Зеленским.

Сразу по приезду Богдану вручили повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богдан также опубликовал саму повестку. В ней говорится, что он должен прибыть на допрос в ГБР 14 сентября, в 11.00. Также отмечается, что Богдан является фигурантом уголовного дела и проходит в нем в качестве свидетеля.

Богдана решили вызвать на допрос в ГБР после озвученной им информации о «якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами о вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмене пленными и ряда других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ».

Речь идет об интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нем он заявил, что между представителями власти Украины и представителями РФ может существовать список компромиссов. В частности, в нем говорится о пуске воды в Крым в обмен на украинских пленных и открытии прямого авиасообщения с Крымом. Впрочем, Богдан отметил, что этот план, по его мнению, является утопическим.